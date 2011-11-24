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Беляцкий приговорен к 4,5 годам в колонии усиленного режима, у него конфисковано имущество, ему запрещено заниматься общественной деятельностью

24 ноября 2011 10:42
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Новости Беларуси, Минск. Руководитель незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна» Александр Беляцкий приговорен сегодня к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества и лишением права заниматься общественной деятельностью.

Такое решение вынес сегодня суд Первомайского района Минска. Александр Беляцкий обвиняется в причинении ущерба в особо крупном размере. По решению суда он также обязан возместить в доход государства более 700 миллионов рублей. Как отметил судья, вина Беляцкого полностью доказана, а его доводы в свое оправдание во время процесса были безосновательны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Поводом для уголовного дела стала информация о счетах Беляцкого в  банках Литвы и Польши. На которые поступило более полумиллиона евро. Такие сведения были предоставлены министерством юстиции.

# общество

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