«Белтрансгаз» отмечает 50-летие

Со знаменательной датой, 50-летием со дня образования, предприятие поздравил Президент Александр Лукашенко.

«Сегодня «Белтрансгаз» – экономически эффективная газотранспортная структура топливно-энергетического комплекса Беларуси. Благодаря вам голубое топливо подается в производственные корпуса и жилые дома, больницы и другие социально-культурные учреждения по всей стране», – говорится в поздравлении главы государства.

Газотранспортная система Беларуси – это почти 7,5 тысяч километров газопроводов, шесть линейных компрессорных станций, три подземных хранилища, более 250 распределительных, наполнительных и измерительных станций. По магистральным трубопроводам, проходящим по территории республики, транзитные поставки российского природного газа идут в Калининградскую область, Литву, Украину, Польшу.