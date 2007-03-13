"Белтелеком" расширяет географию услуг

Предприятие "Белтелеком" планирует в текущем году увеличить количество абонентов фиксированной связи на 70 тысяч. Также в республике планируется заменить 140 тысяч номеров аналогового коммутационного оборудования на цифровое. Данная мера позволит расширить виды предоставляемых услуг и улучшить качество работы местной сети. Также план предусматривает ввод в эксплуатацию не менее 27 тысяч портов оборудования сети Интернет. Кроме того, в республике планируется телефонизировать не менее 178 малонаселенных пунктов в целях более полного удовлетворения потребностей населения в услугах связи.