Прямой эфир

"Белтелеком" расширяет географию услуг

13 марта 2007 12:02
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Предприятие "Белтелеком" планирует в текущем году увеличить количество абонентов фиксированной связи на 70 тысяч. Также в республике планируется заменить 140 тысяч номеров аналогового коммутационного оборудования на цифровое. Данная мера позволит расширить виды предоставляемых услуг и улучшить качество работы местной сети. Также план предусматривает ввод в эксплуатацию не менее 27 тысяч портов оборудования сети Интернет. Кроме того, в республике планируется телефонизировать не менее 178 малонаселенных пунктов в целях более полного удовлетворения потребностей населения в услугах связи.
# общество

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