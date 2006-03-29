С 1 апреля Белтелеком планирует снизить тарифы на широкополосный доступ в Интернет, сообщил сегодня замминистра связи и информатизации Иван Рак. Планируется, что тарифы снизятся на 10-20%. Он отметил, что сейчас существует дефицит оборудования, который не позволяет расширять эти услуги и за счет увеличения объема снижать их стоимость. А с 1 апреля вводится система платежей, которая позволит абонентам оплачивать широкополосный доступ в Интернет в соответствии с трафиком. Эта услуга в дальнейшем будет доступна все большему количеству населения. Планируется обеспечить ADSL во всех райцентрах и в большинстве агрогородков.