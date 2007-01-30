"Белтелеком" не остановится на изменении порядка набора справочно-информационных служб

Унификация телефонной нумерации Беларуси с международными стандартами завершится не позднее 2008 года.После изменения порядка набора справочно-информационных служб, следующим шагом в этом направлении станет введение международных префиксов для выхода в международную и междугородную сеть, сообщили в "Белтелекоме". Напомним, что уже с 31 марта изменится порядок набора номеров справочно-информационных и специальных служб. Ко всем номерам экстренных служб добавится единица. С этой же цифры будут начинаться трехзначные короткие номера диспетчерских служб, автоинформаторов, служб вызова такси. Переход на новый порядок набора пройдет единовременно, параллельного набора старых и новых номеров не будет. В связи с этим до 30 июня в стране будет действовать бесплатная справочная линия 199.