Белпромфорум в Минске: отечественные и международные компании демонстрируют качество и энергоэффективность своих технологий

Белорусский промышленный форум открылся сегодня в Минске.

Продемонстрировать самые прогрессивные и конкурентоспособные технологии в Беларусь приехали и международные компании.

200 крупнейших компаний из восьми стран мира. Эти предприятия занимаются от экономии киловатт-часов в лампочке до перевода одного завода на питание ветра и солнца.

Белорусский промышленный форум сегодня собрал тех, кто готов и внедряет новые технологии в прогрессивную индустрию. И в первую очередь тех, кто хочет выйти с инновациями на новый перспективный рынок.

Лео Малвасто, директор по маркетингу компании (Финляндия):

Наша компания поставляет котельные и мини-ТЭЦ уже во многие страны. Сотрудничество с Беларусью идет очень активно. В стране сосредоточены местные виды топлива, поэтому нас ждет большое будущее с Беларусью.

Экономика и промышленность любой страны будет успешной только при одном условии, а точнее, в условиях энергосбережения. Тогда экспорт становится больше, а товарооборот интенсивнее.

Игорь Логинов, министр экономического развития и внешнеэкономических связей Рязанской области Российской Федерации:

За последние три года наш внешнеторговый оборот с Республикой Беларусь вырос в три с лишним раза. Из стран СНГ это одно из первых мест, на котором мы торгуем на таком высоком уровне.

Экономика Беларуси диверсифицирует энергетические аппетиты, а потребление газа сводит на тормоз, давая обороты местным видам энергии. Это тенденция белорусской промышленности и любого белорусского промышленного предприятия.

Геннадий Свидерский, заместитель министра промышленности Республики Беларусь:

Наш завод холодильников сейчас начал выпускать энергосберегающие холодильники так называемого класса А и А+, применение которых позволит стране сэкономить более 500 Мегават энергии. Если в год мы их применим, то у нас шесть заводов будут на год обеспечены энергией.

В большом томе «Экономика Беларуси» в разделе «Энергосбережение» перечислены весьма интересные планы на перспективу. Если все инновационные технологии, которые представлены здесь, на выставочном центре, применить в промышленном комплексе Беларуси, то потребление внешних энергоресурсов в течение пяти лет, возможно, сократится на уровне минус 30%. Эксперты называют эти цифры весьма амбициозными, но реальными.

Александра Кулакова, Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.