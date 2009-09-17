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Беловежской пуще – 600 лет

17 сентября 2009 06:24
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На празднование круглой даты в Беларусь съезжаются делегации из десятка стран.

Организаторы юбилея постарались на славу - создан Дом экологического просвещения с уникальным музеем, действует комфортабельная гостиница, отремонтированы другие объекты.

В честь празднования состоится грандиозный концерт. В нем будут участвовать 500 артистов из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы и авторы знаменитой песни «Беловежская пуща» - народная артистка СССР Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов.

Беловежская пуща - один из старейших заповедников в мире. В 1992 году решением ЮНЕСКО она включена в Список всемирного культурного и природного наследия.

# общество

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