Беловежской пуще – 600 лет

На празднование круглой даты в Беларусь съезжаются делегации из десятка стран.

Организаторы юбилея постарались на славу - создан Дом экологического просвещения с уникальным музеем, действует комфортабельная гостиница, отремонтированы другие объекты.

В честь празднования состоится грандиозный концерт. В нем будут участвовать 500 артистов из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы и авторы знаменитой песни «Беловежская пуща» - народная артистка СССР Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов.

Беловежская пуща - один из старейших заповедников в мире. В 1992 году решением ЮНЕСКО она включена в Список всемирного культурного и природного наследия.