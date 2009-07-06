Беловежская пуща в шаге от звания чуда света

В настоящее время проходит международный интернет-конкурс «Новые 7 чудес света», участником которого может стать каждый пользователь Всемирной сети.

Необходимо лишь проголосовать за того или иного номинанта на сайте, где размещена подробная информация о конкурсе и условиях голосования.

Организатор этого конкурса — швейцарский фонд New 7 Wonders Foundation («Новые 7 чудес света»). Цель проекта — создание списка семи чудес природы.

Природные достопримечательности мира распределены по семи категориям: ландшафты, острова, горные образования, вулканы, национальные парки, леса, морские образования.

Очередной отборочный этап пройдет 7 июля. По результатам интернет-голосования будут отобраны 77 кандидатов на звание «новое чудо света». Сейчас пуща находится на четвертом месте в своей категории.

Участники финала (21 — по три в каждой категории) станут известны 21 июля. Для попадания в финал Беловежской пуще необходимо войти в тройку номинантов в своей категории.

Итоги интернет-голосования будут оглашены в 2011 году, сообщает БЕЛТА.