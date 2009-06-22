Беловежская пуща в Париже

В центральном офисе штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже 22 июня открывается фотовыставка, посвященная 600-летию установления заповедного режима в Беловежской пуще.

Выставка организована Управлением делами Президента и национальным парком «Беловежская пуща» при поддержке белорусского посольства во Франции. Пять ее разделов поведают посетителям об истории и сегодняшнем дне этого уникального уголка не только Беларуси, но и Европы, расскажут, какое большое значение наше государство уделяет сохранению европейского природного наследия.

Одним из красивейших сюжетов выставки являются фото символа пущи — величественных зубров, которые с помощью оберегающего их человека заглянули на Елисейские поля.

Во время экспозиции, которая продлится до 28 июня, ее посетители смогут также познакомиться с творчеством самодеятельных пущанских артистов.

По словам руководителя музея парка «Беловежская пуща» Людмилы Гречаник, после Парижа выставка побывает в различных уголках Беларуси, а также в Российской Федерации. А к открытию торжеств, посвященных 600-летию пущи, которые пройдут в сентябре, фотолетопись прибудет домой и будет постоянно экспонироваться в национальном парке «Беловежская пуща».