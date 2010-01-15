Беловежская пуща – самый популярный туристический объект в Беларуси в 2009 году

За это время здесь побывали более 235 тысяч туристов. Второе по посещаемости – поместье белорусского Деда Мороза. Оно тоже находится в пуще.Его гостями в прошлом году стали более 95 тысяч человек. Удивили туристов и новинкой – экскурсионным маршрутом с использованием железнодорожного транспорта. Беспересадочный купейный вагон курсировал из Минска в Брест и обратно во время новогодних и рождественских праздников. В течение дня туристы гостили в поместье Деда Мороза, посещали музей природы и осматривали обновлённые вольеры с дикими животными.