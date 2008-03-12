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Беловежская пуща готовится к 600-летию

12 марта 2008 08:47
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Уже утвержден план мероприятий празднования юбилея в 2009 году. Подписано положение об установлении заповедного режима в национальном парке. К юбилею в пуще планируется построить административно-экологический центр с музеем, благоустроить территорию центральной усадьбы и  объекты в поместье белорусского Деда Мороза, реконструировать гостиницу.

Также будут разработаны 4 экологических маршрута, проведён капитальный ремонт  вольеров. На окрестности можно будет полюбоваться со смотровой вышки. А всю информацию о заповеднике прочитать в красочных альбомах и буклетах. К юбилею пущи будет выпущена и памятная монета.
# общество

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