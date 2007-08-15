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Беловежская пуща - эталон экотуризма в Беларуси

15 августа 2007 08:07
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15 августа в Национальном парке "Беловежская пуща" будут встречать участников Международного велосипедного тура солидарности с туристической Беларусью. Эта акция стартует в польской части заповедника. За 30 дней её участники преодолеют около 800 км. по Брестской, Гродненской, Минской и Витебской областям, посетив особо охраняемые природные территории, белорусские туристические усадьбы, памятники природы и истории.
Цель проекта - познакомить зарубежных гостей с красивейшими местами Беларуси, популяризировать экотуризм, а также изучить возможность создания Международного Зеленого маршрута, проходящего по европейскому экологическому коридору.
# общество

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