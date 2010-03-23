Белорусы знакомятся со спортивными традициями КНР на 7-м этапе Дней культуры «Планета Китай» в Минске

На этот раз зрители знакомились со спортивными традициями КНР и, в частности, со всемирно известной системой оздоровительной гимнастики тайцзицюань.

Эти физические упражнения появились еще в 13 веке. И до сих пор китайцы пользуются ими как чудодейственным лекарством, которое дарует долгую и здоровую жизнь.

Чжуан Цзяньпина, второй секретарь по культуре Посольства КНР в Республике Беларусь:

Хотя географически Китай и Беларусь расположены далеко друг от друга, дружба между нашими народами очень глубокая и крепкая. После установления дипломатических отношений между странами 18 лет назад сотрудничество развивается очень интенсивно, в том числе и в культурной сфере.

Инна Жукова, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по художественной гимнастике:

Мне интересно, как проходит подготовка в нашем виде спорта в восточных странах, в Японии, в Китае. Мы наблюдаем за ними, у них очень хорошие результаты. И мы приезжаем к Китай на сборы, вместе тренируемся.