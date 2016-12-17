Белорусы выбирают отечественные продукты: рождественская ярмарка продолжит работу 18 декабря

Новости Беларуси. Тем временем в Минске у Дворца Спорта 17 декабря открылась рождественская ярмарка.

Она собрала сотни минчан и гостей столицы, настоящих поклонников белорусской кухни.

Отечественные колбасы, шашлыки и блинчики – ассортимент новогодних ярмарок уже давно полюбился как самим белорусам, так и зарубежным гостям. Сделано с душой – признаются сами покупатели, голосуя за белорусские продукты рублем и шутят: это наш ответ – необоснованным претензиям со стороны.

Многочисленным посетителям представили и самый большой пирог в истории минских ярмарок.

Изделие весом в 400 килограммов и длиной более 11 метров готовили 20 мастеров на протяжении суток.

Такое праздничное угощение – подарок жителям столицы в честь открытия рождественского базара.

25 райпо и организаций потребкооперации со всей страны привезли в Минск свои товары и угощения.

Отмечу, общая протяженность торговых рядов превышает 200 метров. А организаторы обещают низкие цены и вкусные блюда. Так ли это, все желающие смогут убедиться лично еще и 18 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.