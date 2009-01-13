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Белорусы встретят сегодня Старый Новый год

13 января 2009 08:52
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Праздник получил свое название из-за перехода на так называемый новый стиль в 1918 году. И разница между новым и старым летоисчислениями составила 13 дней. В народном календаре этот день известен еще как Васильев: в честь святого Василия Великого. Считалось, если он пройдет весело и без забот, то радость будет весь год. А морозный и снежный день сулит хороший урожай. Новогоднее настроение с белорусами также разделят Россия, Украина, Казахстан, Македония, несколько районов Швейцарии, а также Сербия и Черногория.
# общество

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