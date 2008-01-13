Белорусы встречают Старый Новый год

В ночь с 13 на 14 января принято отмечать Старый Новый год - "дополнительный" праздник, который получился в результате смены летоисчисления.

В древнерусском календаре он был посвящен Василию Великому и назывался Васильев день. Считалось, что праздник может повлиять на весь последующий год.

По поверью, если сразу после Старого Нового года не снять с елки украшения, жизнь будет бедной на приятные сюрпризы. А чтобы ошибки прошлого не стали ошибками будущего, нужно сразу после праздника убрать зеленую красавицу из дома. В старину на место главного талисмана новогодних праздников клали монеты. Верили, что именно этот обряд принесет богатство и удачу.

