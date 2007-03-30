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Белорусы возвращаются из Сомали на Родину

30 марта 2007 09:19
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Самолет авиакомпании "Гомельавиа" с телами одиннадцати граждан Беларуси, погибших в Сомали, и десятью эвакуированными из этой страны белорусскими авиационными специалистами прибудет 30 марта в Национальный аэропорт "Минск".Подтверждается, что состояние наших граждан удовлетворительное, от медицинской помощи они отказались. Однако планируется, что прибывшие из Сомали специалисты сразу же пройдут курс реабилитации. В Минтрансе также сообщили, что тела погибших белорусских граждан будут отправлены на судмедэкспертизу. Успешная операция по эвакуации белорусских граждан и останков погибшего экипажа самолета Ил-76 стала возможной в результате слаженных действий служб безопасности и дипмиссий Беларуси, Сомали и США. Во избежание утечки информации и для предупреждения возможных террористических актов планирование операции по вывозу белорусских граждан из Сомали осуществлялось в режиме строгой секретности.
# общество

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