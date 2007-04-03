Белорусы вернулись с Южного полюса

Участников антарктической экспедиции встретили 3 апреля в Минске. На самом холодном континенте они провели пять месяцев.

Исследователи привезли отчеты и материалы, которые помогут выбрать место для Белорусской антарктической станции. Первым делом из багажа путешественники достали государственный флаг, который был с ними все время экспедиции. Он станет первым экспонатом белорусского музея полярников. На отдых и обмен впечатлениями у исследователей времени немного. Следующая экспедиция в Антарктиду запланирована уже на октябрь.

"Антарктиду атакой конной с шашкой наголо не возьмешь - в лоб. Это надо делать, продумывая каждый шаг. Поэтому - мы разумные люди, на вещи смотрим реально. Программа наша арктическая, которая принята, должна идти постепенно, достойно", - сказал участник антарктической экспедиции Алексей Гайдашов.