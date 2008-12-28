Белорусы ведут последние приготовления к празднику

Главный новогодний атрибут активно раскупают. Этому способствуют многочисленные елочные базары во всех уголках страны и низкие цены. Трехметровые елки стоят не более 18-ти тысяч рублей. Несмотря на то, что всё чаще лесной красавице предпочитают искусственное дерево, Новый год большинство людей все же связывает именно с живой елью.



Последнее воскресенье уходящего года гомельчане также провели в приятной предпраздничной суете. Большую часть дня они были заняты приобретением подарков и лакомств для новогоднего стола и домой уходили с многочисленными покупками. Правда, если для торговцев сувенирами желтый бык сегодня – хит продаж, то в мясных рядах ситуация несколько иная. Восточный гороскоп в меню белорусов внес коррективы.