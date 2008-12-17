Белорусы в предпраздничные дни включают фантазию в поиске подарков для близких

Красивый, дорогой, практичный – оказалось теперь это не все характеристики для новогодних сувениров. Оказалось, большинство отдает предпочтение мягким и пушистым подаркам.

Тех, кто сваливается на его голову перед праздниками как с луны – он легко отправляет восвояси. То ли риэлтерская контора, то ли праздничное бюро. Где он точно работает – сам не знает.

Клиенты Виталия Германовича – состоятельные несмеяны. А таких оказалось немало. Владельцев участка на Луне – только в Беларуси 170. Клочок луны чаще всего преподносят девушкам и под Лунную сонату Бетховена. За земную цену примерно в 200 долларов за 40 соток – неземное удовольствие получают все.

Для тех, чьи финансы не доросли до луны – придумали вот эти подарки. Собственный спиртзавод, веселая рулетка – алкогольная тематика к новому году в общем-то присутствует везде. С такими подарками можно и к празднику не успеть.

От 25 до 100 - средний возраст посетителей этого магазина. Шариковые ручки, как у волка из «Ну, погоди!». И ключи от новой квартиры. Бизнесмены и учителя сюда заходят не только перед праздниками - чтобы в очень серьезном коллективе взахлеб посмеялись. Для тех, у кого с юмором все порядке скоро привезут новую партию.

В то же время растет очередь и в зоомагазины. Дорогие породистые кошечки – еще один подарочный бзик белорусов. Цена британца или европейской короткошерстной в полторы тысячи евро покупателей не пугает. Видимо, уверены – за такие подарки их будущие владельцы коготки выпускать не будут весь год.

