Белорусы в этом году потратились на новогодние подарки и стол не меньше, чем в прошлые

При этом объемы покупок даже немного выросли. Стабильным спросом пользовались не только привычные атрибуты праздника, но и затратные, и казалось бы совсем не кризисные.

Почти 19 миллиардов рублей. Именно на такую сумму закупились новогодними подарками жители Беларуси. На одни только живые елки жители Беларуси потратили из своих кошельков более 2 миллиардов рублей.

Елочных базаров, кстати, в декабре было на 10% больше чем год назад. А так называемые товары не первой необходимости – елочные игрушки и карнавальные костюмы – расходились совсем не кризисными темпами. Еще больше белорусы потратили на новогодний стол. В совокупном объеме он потянул на 47 миллиардов рублей. Как ни удивительно, шампанского закупили больше – на 7%, чем в 2008 – 4,5 миллионов бутылок. Не сказался кризис и на продажах апельсинов-мандаринов. В декабре их реализация увеличилась на 15%.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

– Важно, что в период с 3 декабря по 15 января, по всей Республике установлен мораторий на закрытие магазинов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, на ремонт инвентаризацию, санитарные дни и т.п. мероприятия.

В целом, прошедший год для торговли в Беларуси, конечно же, был непростым. Однако, несмотря на влияние мирового финансово-экономического кризиса, удалось даже повысить розничный товарооборот.

Артур Карпович, начальник управления организации торговли и услуг МТ РБ:

– За 2009 год, объем розничного товарооборота составил порядка 55,9 триллионов рублей и увеличился по сравнению с 2008 годом на 3%. Наверное, в эти тяжелые времена – это немало.

Хорошая тенденция прошедших праздничных дней – большие скидки для торговли от отечественных производителей. Часы, телевизоры одежду белорусских марок можно было приобрести на 10-15% дешевле. В отдельных случаях – сразу наполовину.

Интересно и то, что цены в предновогодние и новогодние дни вели себя более чем скромно. Серьезного роста белорусы не увидели, несмотря на прошедшую либерализацию цен в конце года.