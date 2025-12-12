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Белорусы в 2026 году смогут снова беспошлинно ввозить электрокары. Квота – 20 тыс. штук

12 декабря 2025 10:53
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Белорусы в 2026 году смогут снова беспошлинно ввозить электрокары. Решение касается «чистых электричек». 20 тысяч штук – квота для нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая договоренность достигнута главами правительств стран – членов ЕАЭС в ходе Евразийского межправсовета. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия. Нулевая растаможка ранее уже доказала свою эффективность. Эта мера продолжит способствовать формированию рынка электромобилей, развитию зарядной инфраструктуры, увеличению доли экологически чистого транспорта.

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