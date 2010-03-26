Белорусы в 2012 году смогут переносить мобильные номера к другим операторам

Завершить работы по внедрению услуги переносимости номера в Беларуси планируется в первом полугодии 2012 года, сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Иван Рак.

По его словам, для этих целей Министерство связи и информатизации в августе 2008 года создало рабочую группу с участием представителей всех операторов сотовой подвижной электросвязи и разработало план мероприятий по внедрению услуги переносимости номера.

«Сейчас работы ведутся в соответствии с указанным планом, — отметил первый замминистра. — Завершается разработка технических требований к централизованной базе данных перенесенных номеров».

Услуга переносимости мобильного номера позволит абоненту сохранить свой номер при переходе от одного сотового оператора к другому. При процедуре переноса мобильный номер из сети-донора переходит в сеть-реципиент. В некоторых странах возможность переноса номера закреплена законодательно и рассматривается как атрибут конкурентного рынка, отмечает БЕЛТА. С введением такой услуги мобильные операторы будут вынуждены более активно вести себя на рынке, предлагая как можно более выгодные тарифы и внедряя новые сервисы.