Белорусы стали позже жениться и выходить замуж

Средний возраст вступления в первый брак увеличился на 2 года.

Фонд ООН в области народонаселения в Беларуси проанализировал данные последних 15 лет.

Молодожены в Беларуси стали старше. Средний возраст вступления в первый брак увеличился на 2 года: до 24 лет для женщин, и до 26 лет для мужчин. В 1994 году средний возраст матери при рождении первого ребенка составлял 22,8 лет, в 2007 – 24,2. Большое количество семей (примерно 30%) — по различным социально–экономическим причинам рожают меньшее количество детей, чем хотели бы. Количество браков возросло, в 1994 году оно составляло 7,4 на 1000 человек населения, а в 2008 году — уже 8 на 1000 человек населения. Число разводов уменьшилось, в 1994 году оно составляло 56 на 100 браков, в 2008 году – 47,5. Младенческая смертность снизилась в 3 раза, количество абортов — в 5 раз.

Ежегодно 15 мая по решению Генеральной Ассамблеи ООН во всем мире отмечается Международный день семьи.