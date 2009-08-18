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Белорусы стали чаще жениться

18 августа 2009 13:12
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Браков в Беларуси регистрируется больше, а разводов - меньше.

По оперативным данным, в январе-июне текущего года зарегистрировано почти 30,6 тыс. браков - на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом снижается число разводов: в январе-июне нынешнего года распалось почти 17 тыс. семейных союзов, что на 4,1% меньше к соответствующему прошлогоднему периоду.

Как результат, улучшилось соотношение регистрируемых и расторгаемых браков. Так, в первом полугодии 2009 года на 1000 браков приходилось 555 разводов, а в первом полугодии 2008-го - 629, информирует БЕЛТА.

# общество

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