Белорусы стали чаще жениться

Браков в Беларуси регистрируется больше, а разводов - меньше.

По оперативным данным, в январе-июне текущего года зарегистрировано почти 30,6 тыс. браков - на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



При этом снижается число разводов: в январе-июне нынешнего года распалось почти 17 тыс. семейных союзов, что на 4,1% меньше к соответствующему прошлогоднему периоду.



Как результат, улучшилось соотношение регистрируемых и расторгаемых браков. Так, в первом полугодии 2009 года на 1000 браков приходилось 555 разводов, а в первом полугодии 2008-го - 629, информирует БЕЛТА.

