Белорусы скоро смогут напрямую обращаться с жалобами в Конституционный Суд

Это станет возможно благодаря реформе, которую ожидает отечественная правовая система в самое ближайшее время.

Пока же в высшую судебную инстанцию гражданин может обратиться только через госорганы: Правительство, Совет Министров или Президента.

Все «за» и «против» взвешивает интернациональный состав правоведов.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Республики Беларусь:

В Венгрии и России предусмотрена конституционная жалоба, а в Болгарии и Украине — пока нет. Они тоже изучают все аспекты, связанные с введением прямой конституционной жалобы, и будут делиться опытом, какие имеются вопросы по введению прямой конституционной жалобы.