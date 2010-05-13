Прямой эфир

Белорусы скоро смогут напрямую обращаться с жалобами в Конституционный Суд

13 мая 2010 11:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Это станет возможно благодаря реформе, которую ожидает отечественная правовая система в самое ближайшее время.

Пока же в высшую судебную инстанцию гражданин может обратиться только через госорганы: Правительство, Совет Министров или Президента.

Все «за» и «против» взвешивает интернациональный состав правоведов.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Республики Беларусь:
В Венгрии и России предусмотрена конституционная жалоба, а в Болгарии и Украине — пока нет. Они тоже изучают все аспекты, связанные с введением прямой конституционной жалобы, и будут делиться опытом, какие имеются вопросы по введению прямой конституционной жалобы.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
13 мая 2010 11:42

Зачет по гражданской обороне сегодня сдают руководители министерств и ведомств Беларуси

13 мая 2010 11:34

Государства-члены ООН признали лидерство Беларуси в борьбе с торговлей людьми

13 мая 2010 11:14

А. Лукашенко: Я очень надеюсь, что за время Вашего визита мы сможем достичь очень серьезных и позитивных сдвигов в наших отношениях