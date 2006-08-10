Белорусы разрабатывают проект башенного крана

Количество возводимых в стране объектов растет, а техническое состояние нескольких сотен "башен" вызывает серьезное беспокойство специалистов. Однако проблема может решиться уже через несколько месяцев. С начала 90-х парк кранов уменьшился практически вдвое. Покупать новые "башни", в основном, российского производства многим строительным организациям не по карману. А старым машинам необходим ремонт. Продлить рабочую жизнь на пару-тройку лет можно лишь нескольким десяткам кранов в год. Изношено же более половины тысячного парка. Альтернативу все же нашли. Специалисты могилевского завода Строймашина работают над совместным проектом с российскими коллегами. Его цель - разработать башенный кран, не уступающий соседским аналогам ни по высоте, ни по грузоподъемности. Если проект реализуется, первый белорусский кран сойдет с конвейера уже в сентябре.