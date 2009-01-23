Белорусы пытаются вернуть обратно купленную в начале января технику в магазины

Этот спрос был вызван опасениями покупателей роста цен после девальвации белорусского рубля. Сегодня люди поняли, что опасаться нечего и внимательней присмотрелись к покупкам.

Для многих белорусов этот ажиотаж обернулся эпатажем. Теперь они всеми правдами и неправдами пытаются сдать «накупленное» в магазин, чтобы вернуть накопленное.

Люди уносили полные сумки, чтобы оставить кошельки пустыми. Но ход девальвированным рублем в сторону техники - ожиданий не оправдал. Экономика страны осталась стабильной, цены на отечественные товары не повысились - зато очередной телевизор не вписался ни в бюджет, ни в интерьер.

Но сложнобытовую технику и вернуть непросто. Особенно если она всего-навсего не пришлась ко двору или к новой кухне. Качественный товар в гарантийном талоне которого уже сделана отметка о продаже возврату не подлежит.

Недальновидность «шопоголиков» доставила проблемы не только им самим. В магазинах теперь некоторое время будет царить спад покупательской активности. Тем же, кто сожалеет о необдуманной покупке можно посоветовать одно. В ненужной кофеварке можно храните по-прежнему крепкие белорусские деньги.

