Прямой эфир

Белорусы пытаются вернуть обратно купленную в начале января технику в магазины

23 января 2009 18:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Этот спрос был вызван опасениями покупателей роста цен после девальвации белорусского рубля. Сегодня люди поняли, что опасаться нечего и внимательней присмотрелись к покупкам.

Для многих белорусов этот ажиотаж обернулся эпатажем. Теперь они всеми правдами и неправдами пытаются сдать «накупленное» в магазин, чтобы вернуть накопленное.

Люди уносили полные сумки, чтобы оставить кошельки пустыми. Но ход девальвированным рублем в сторону техники - ожиданий не оправдал. Экономика страны осталась стабильной, цены на отечественные товары не повысились -  зато очередной  телевизор не вписался  ни в бюджет, ни в интерьер.

Но сложнобытовую технику и вернуть непросто. Особенно если она всего-навсего не пришлась ко двору или к новой кухне. Качественный товар в гарантийном талоне которого уже сделана  отметка о продаже возврату не подлежит.

Недальновидность «шопоголиков» доставила проблемы не только им самим. В магазинах теперь некоторое время будет царить спад покупательской активности. Тем же, кто сожалеет о необдуманной покупке можно посоветовать одно. В ненужной кофеварке можно храните по-прежнему крепкие белорусские деньги.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
23 января 2009 15:29

Интернет-издания регистрироваться не будут

23 января 2009 15:27

Сегодня к обелиску Победы в Минске легли венки и цветы

23 января 2009 11:51

Национальная авиакомпания "Белавиа" подписала интерлайнсоглашение с Украинскими коллегами