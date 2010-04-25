Белорусы проголосовали на выборах депутатов в местные Советы Республики Беларусь XXVI созыва

Сегодня ровно в 8 утра по всей стране открылись более 6 тысяч участков для голосования. Хотя треть белорусов сделала свой выбор накануне.

Особенность нынешней кампании по выборам в местные Советы в том, что они состоятся независимо от того, сколько избирателей отдали свой голос. Но парадокс: после отмены порога явки избирательная активность заметно возросла.

К избирательной кампании-2010 многое применимо с приставкой «впервые». Фактически для того, чтобы в округе выборы были признаны состоявшимися, необходимо, чтобы проголосовал хотя бы один человек. Как оказалось, отмена порога явки на эту самую явку и не повлияла. А правом проголосовать досрочно воспользовался каждый третий избиратель.

В деревне Бартоломеевка Ветковского района явка и вовсе составила 100%. В выборах приняли участие все местные жители — семь человек. После аварии на Чернобыльской АЭС людей из Бартоломеевки отселили, но они всё же вернулись в родные места. И рады любому гостю. А гостей сегодня было необычно много.

Для ветерана Великой Отечественной войны Нины Лойковой эти выборы особенные. Впервые она голосует на дому. Удобно и быстро. Урну для голосования с букетом цветов привезли прямо на квартиру. Остаётся только сделать свой выбор. Подобные передвижные избирательные комиссии есть на каждом избирательном участке. Заранее формируются списки тех, кто не может придти самостоятельно. В основном, это пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды.

Нина Лойкова, ветеран Великой отечественной войны:

Я постоянно ходила на выборы, но теперь сильно ноги болят. Я только в ближайший магазин с палочкой хожу. Спасибо, что пришли. Ведь очень важно отдать свой голос за достойных людей.

В выборах сегодня наряду с белорусами приняли участие и граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в нашей стране. Они также могут избирать и быть избранными. 26 потенциальных народных избранников имеют российский паспорт.

Избиратели:

Я уже 9 лет живу и работаю в Витебске. И мне небезразлично то, что у нас происходит. Поэтому я сегодня пришла проголосовать за лучшего, на мой взгляд, кандидата в депутаты.

А вот для Гродненской области эти выборы стали вообще мультинациональными. В западном регионе среди кандидатов в депутаты есть и украинцы, и поляки.

Избиратели:

На этих выборах у нас очень много представлено поляков. И это очень отрадно. Я сама полька, поэтому очень рада, что на нашем участке представлен поляк, причем очень достойный человек. И поэтому я проголосовала именно за него.

По национальности я полька, кандидат в депутаты тоже поляк. Я думаю, что наши интересы совпадают. Также надеюсь, что национальные интересы будут представлены и в других государственных слоях власти.

На избирательных участках работают и наблюдатели — их свыше 18 тысяч. Абсолютное большинство — это так называемые внутренние наблюдатели. Зарубежных на местные выборы не приглашают — это общемировая практика. Для дипломатов из зарубежных посольств сделали исключение.

Людмила Скуратович, наблюдатель от Белорусского Союза женщин:

Были представители из французского посольства. У них никаких вопросов не было. Ещё были журналисты из Москвы. У них тоже никаких вопросов не возникло.

Самый большой конкурс среди потенциальных народных избранников в Минске. На 57 мест в горсовете претендуют 218 кандидатов. Да и по числу VIP-избирателей столица даст фору любому региону.

Борис Батура, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Утверждение бюджета, плана социально-экономического развития — это все происходит на сессиях местных Советов базового, низшего уровня. Поэтому всё зависит от того, кого мы избирем.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Изберем наиболее лучших, наиболее достойных, наиболее опытных, наиболее ответственных, что позволит сформировать дееспособный и ответственный минский городской совет депутатов.

Представители духовенства также приняли участие в голосовании. На минском избирательном участке №18 свой выбор сделал Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий. Владыка пришёл на участок в числе первых. Тщательно изучил список кандидатов. Глава Православной церкви проголосовал за мир и согласие. И пожелал всем участникам избирательной кампании удачи и добросовестного служения народу.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Я убежден, что каждый гражданин должен внимательно относиться к своему гражданскому долгу. Потому мы сегодня здесь. Приветствую всех кандидатов. Все — люди достойные. Все стараются быть полезными своему Отечеству. Я избрал своего кандидата и желаю ему успешного служения своему народу.

Высокую активность как в спорте, так и на избирательных участках показали наши чемпионы. В спортивной карьере они слишком часто сталкиваются перед выбором: пойти на тренировку или отдохнуть, покушать или сесть на диету, чтобы поддерживать форму. Сегодня спортсмены делали свой политический выбор.

Татьяна Ледовская, олимпийская чемпионка по легкой атлетике, генеральный секретарь Белорусской федерации легкой атлетики:

Как фанат спорта и легкой атлетики в частности, я бы хотела, чтобы строилось как можно больше легкоатлетических залов, манежей, причем как профессиональных, так и школьных, где бы занимались наши дети. Чтобы в будущем в их честь на Олимпийских играх звучал гимн и поднимался флаг Беларуси.

Серебряному призеру недавних Олимпийских игр в Ванкувере Сергею Новикову даже пришлось изменить процедуру голосования. Как только он появился в спортивной школе Могилева, многочисленные поклонники поспешили к нему за автографом. И только после этого биатлонист смог пройти в кабинку для голосования.

Сергей Новиков, серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере:

Каждый гражданин Республики Беларусь должен участвовать в формировании власти, избирать депутатов. Каждый должен придти на выборы и проголосовать.

Свою гражданскую позицию активно проявляли и звезды белорусской эстрады. Для многих из них выборы в местные Советы депутатов не менее важны, чем гастроли и концерты. Хотя в загруженном графике найти время непросто.

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Обычно на день выборов у меня всегда попадают концерты. Однажды мне нужно было улетать в Москву, но я поменяла билет.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я выбрала своего кандидата и надеюсь, что наша жизнь станет комфортнее и благополучнее, а наш район, город будет благоустраиваться.

Анна Шаркунова, певица:

Я хочу выбрать того человека, который будет реально решать огромное количество вопросов, являющиеся очень важными для района, чтобы в конкретном данном месте всё вокруг благоухало.

Свой голос в день выборов готовы отдать за кандидатов в депутаты и молодые мамы. В роддомах сегодня — рекордная явка избирателей. Так, в минском родильном доме №2 с самого утра целые «армии» представительниц прекрасного пола направились на закрытый избирательный участок. Только за час отметку в бюллетене оставила почти половина рожениц. Несмотря на «интересное положение», женщины внимательно следят за политикой и делают осознанный выбор.

В день выборов в родильных домах страны на свет появились несколько сотен малышей. А значит, будущих избирателей стало больше.

Сергей Коктыш на «Неделе» о том, как голосовала страна.