Белорусы предпочитают отдыхать в России, Украине и Польше

В прошлом году на отдых за пределы республики выехали около 600 тыс. жителей нашей страны. Более половины из организованных туристов выбрали для проведения досуга страны СНГ.В страны дальнего зарубежья в 2006 году по путевкам выехали около 204 тыс. белорусов. По популярности традиционно лидируют Польша, Турция и Чехия. Среди наиболее востребованных для отдыха стран у белорусов также Египет, Литва, Болгария и Румыния. В последние годы у наших земляков заметно возрос интерес к отдыху на родине.