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Белорусы поучаствовали в забеге по пересечённой местности в «Силичах» – вот что они говорят

12 ноября 2023 10:51
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В горнолыжном комплексе «Силичи» 12 ноября прошел масштабный кроссовый забег по пересеченной местности. На старт вышли более 420 человек, в том числе 60 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы поучаствовали в забеге по пересечённой местности в «Силичах» – вот что они говорят-1

Помимо белорусов, на дистанции были замечены представители России и Великобритании. Бежали как командами, так и в одиночном разряде. Дети преодолели трассу длиной 2,5 километра. Для взрослых ее протяженность была вдвое больше. Путь к финишу усложнили естественные препятствия: пришлось преодолевать болотистый участок. Плюс ко всему шел дождь.

Белорусы поучаствовали в забеге по пересечённой местности в «Силичах» – вот что они говорят-4

Достаточно комфортная трасса, на которой можно разогнаться, попробовать поставить личный рекорд.

Белорусы поучаствовали в забеге по пересечённой местности в «Силичах» – вот что они говорят-7

Стало интересно попробовать пробежаться по трассе такого вида. Как бы не бегал, но трэллы бегал. Но чтобы на спуске стартовать и чисто по полю побегать – ни разу. Плюс посмотрел на стартовый состав. Соперники интересные, с которыми ни разу не пересекался. Хотелось бы проверить себя.

Белорусы поучаствовали в забеге по пересечённой местности в «Силичах» – вот что они говорят-10

Я любитель бега, участвую во многих стартах. Особенно нравится «Бизон» – то есть бег с препятствиями по пересеченке. Это не просто бежать по ровной дороге, а с препятствиями. Это намного сложнее и интереснее.

На финише все участники забега получили памятные медали. Победителей наградили кубками и денежными призами.

# Спортивные соревнования # общество # Фотофакт

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