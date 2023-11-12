Белорусы поучаствовали в забеге по пересечённой местности в «Силичах» – вот что они говорят

В горнолыжном комплексе «Силичи» 12 ноября прошел масштабный кроссовый забег по пересеченной местности. На старт вышли более 420 человек, в том числе 60 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо белорусов, на дистанции были замечены представители России и Великобритании. Бежали как командами, так и в одиночном разряде. Дети преодолели трассу длиной 2,5 километра. Для взрослых ее протяженность была вдвое больше. Путь к финишу усложнили естественные препятствия: пришлось преодолевать болотистый участок. Плюс ко всему шел дождь.

Достаточно комфортная трасса, на которой можно разогнаться, попробовать поставить личный рекорд.

Стало интересно попробовать пробежаться по трассе такого вида. Как бы не бегал, но трэллы бегал. Но чтобы на спуске стартовать и чисто по полю побегать – ни разу. Плюс посмотрел на стартовый состав. Соперники интересные, с которыми ни разу не пересекался. Хотелось бы проверить себя.

Я любитель бега, участвую во многих стартах. Особенно нравится «Бизон» – то есть бег с препятствиями по пересеченке. Это не просто бежать по ровной дороге, а с препятствиями. Это намного сложнее и интереснее.

На финише все участники забега получили памятные медали. Победителей наградили кубками и денежными призами.