Белорусы помогут детям Южной Осетии

Пункты сбора вещей для пострадавших маленьких граждан откроются сегодня в крупных торговых точках Гомеля. В течение двух дней организаторы акции будут принимать канцелярские и письменные принадлежности, средства гигиены, детскую одежду и обувь. Волонтеры учебных заведений предложат гражданам принять участие в благотворительном марафоне.



Напомним, акция "Красный крест – детям Южной Осетии" началась в Гомельской области в середине августа. Во время ее проведения пункты по сбору вещей открылись во всех районных городах региона.