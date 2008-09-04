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Белорусы помогут детям Южной Осетии

04 сентября 2008 16:44
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Пункты сбора вещей для пострадавших маленьких граждан откроются сегодня в крупных торговых точках Гомеля. В течение двух дней организаторы акции будут принимать канцелярские и письменные принадлежности, средства гигиены, детскую одежду и обувь. Волонтеры учебных заведений предложат гражданам принять участие в благотворительном марафоне.

Напомним, акция "Красный крест – детям Южной Осетии" началась в Гомельской области в середине августа. Во время ее проведения пункты по сбору вещей открылись во всех районных городах региона.
# общество

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