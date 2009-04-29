Белорусы помогают строить православный храм в Косово

В нашей стране реализуется проект «Белая Русь - сестре Сербии», в рамках которого проводятся благотворительные концерты и выставки. Вырученные средства идут на строительство храма в Косово.

Летом прошлого года представители белорусской общественности, в том числе ученые и религиозные деятели, решили оказать помощь одной из православных сербских общин в Косово и с этим предложением обратились к епископу Рашско-Призренскому и Косово-Метохийскому Артемию.

В ответ он порекомендовал оказать поддержку в восстановлении православного сербского храма святой Петки (святой Параскевы Пятницы) в селе Дреник (община Клина, Косово). В результате последних событий, связанных с провозглашением независимости Косово и ее выходом из состава Сербии, этот храм XII века был частично разрушен албанцами. Предстоит восстановить крышу здания и звонницу, а также поврежденные фрески XVI столетия, которые украшали интерьер.

- Мы всегда считали, что церковь - это место, которое собирает много людей и объединяет много народов. И мы бы хотели сказать большое спасибо правительству за строительство православной церкви в Косово, - рассказал корреспонденту СТВ чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в Республике Беларусь Сречко Джукич

К слову, за последние девять лет из Косово были вынуждены бежать от преследований албанских экстремистов более 230 тысяч сербов, около двух тысяч были убиты, примерно столько же — пропали без вести. В Косово разрушено и осквернено более 150 храмов; экстремисты не пощадили ни святыни Средневековья, ни церкви, возведенные в кровавом XX веке.