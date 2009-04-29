Прямой эфир

Белорусы помогают строить православный храм в Косово

29 апреля 2009 11:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В нашей стране реализуется проект «Белая Русь - сестре Сербии», в рамках которого проводятся благотворительные концерты и выставки. Вырученные средства идут на строительство храма в Косово.

Летом прошлого года представители белорусской общественности, в том числе ученые и религиозные деятели, решили оказать помощь одной из православных сербских общин в Косово и с этим предложением обратились к епископу Рашско-Призренскому и Косово-Метохийскому Артемию.

В ответ он порекомендовал оказать поддержку в восстановлении православного сербского храма святой Петки (святой Параскевы Пятницы) в селе Дреник (община Клина, Косово). В результате последних событий, связанных с провозглашением независимости Косово и ее выходом из состава Сербии, этот храм XII века был частично разрушен албанцами. Предстоит восстановить крышу здания и звонницу, а также поврежденные фрески XVI столетия, которые украшали интерьер.

чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в Республике Беларусь Сречко Джукич

- Мы всегда считали, что церковь - это место, которое собирает много людей и объединяет много народов. И мы бы хотели сказать большое спасибо правительству за строительство православной церкви в Косово, - рассказал корреспонденту СТВ чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в Республике Беларусь Сречко Джукич

К слову, за последние девять лет из Косово были вынуждены бежать от преследований албанских экстремистов более 230 тысяч сербов, около двух тысяч были убиты, примерно столько же — пропали без вести. В Косово разрушено и осквернено более 150 храмов; экстремисты не пощадили ни святыни Средневековья, ни церкви, возведенные в кровавом XX веке.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
29 апреля 2009 10:25

Памперсы и детское питание станут доступней

28 апреля 2009 16:55

Танки времен Великой отечественной войны возглавят праздничную колонну 3 июля (ФОТО)

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС почтили память погибших (ФОТО)
24 апреля 2009 13:51

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС почтили память погибших (ФОТО)