Белорусы получают СМС от Минздрава. О чём предупреждают людей?

Помимо напоминания о необходимости соблюдать противоэпидемические меры, в сообщении есть ссылка на сайт ведомства, где размещена карта пунктов вакцинации.

Новости Беларуси. «Берегите себя и своих близких, носите маски». 22 октября большинство белорусов получили СМС от Минздрава. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно прививка от коронавируса, по мнению специалистов, уменьшает риски для здоровья. Впрочем, делать ее либо нет, каждый решает сам. В обновленных правилах противоэпидемиологических мер закреплен принцип добровольности в процессе ношения масок и вакцинации населения от COVID-19.