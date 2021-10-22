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Белорусы получают СМС от Минздрава. О чём предупреждают людей?

22 октября 2021 13:52
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Новости Беларуси. «Берегите себя и своих близких, носите маски». 22 октября большинство белорусов получили СМС от Минздрава. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо напоминания о необходимости соблюдать противоэпидемические меры, в сообщении есть ссылка на сайт ведомства, где размещена карта пунктов вакцинации.

Белорусы получают СМС от Минздрава. О чём предупреждают людей?-1

Именно прививка от коронавируса, по мнению специалистов, уменьшает риски для здоровья. Впрочем, делать ее либо нет, каждый решает сам. В обновленных правилах противоэпидемиологических мер закреплен принцип добровольности в процессе ношения масок и вакцинации населения от COVID-19.

В Беларуси плановая медицинская помощь населению прекращаться не будет. Подробнее здесь.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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