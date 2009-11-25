Белорусы получают из-за границы до 500 миллионов долларов в год

А поляки - до 10 миллиардов долларов.

По оценке Всемирного банка, в Беларуси поступление денежных переводов из-за границы за последнее время выросло до 500 миллионов долларов в год. Некоторые такое увеличение в первую очередь объясняют ростом трудовой миграции. У большинства наших соседей объем получаемых из-за границы денежных переводов намного больше.

Заместитель министра по налогам и сборам Лариса Кондратова:

- Сейчас у нас все переводы из-за границы, кроме присланных близкими родственниками, облагаются налогами. Однако иногда нашим гражданам из-за границы приходят переводы от друзей, коллег, дальних родственников — на день рождения, похороны, какая-то небольшая материальная помощь. Конечно, людям неудобно из-за небольшой суммы ходить в налоговую инспекцию с отчетом.



Поэтому МНС и предлагает изменить систему. Будет определена сумма, ниже которой переводы не будут подлежать налогообложению. Размер нижней планки пока обсуждается. Однако, как предполагается, это может быть сумма с тремя нулями (видимо, в долларах или евро).

Ранее было отменено требование, в соответствии с которым получатель перевода из-за границы должен был по нему отчитаться в течение месяца. Теперь это можно сделать по итогам года, пишет «Народная газета».