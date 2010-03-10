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Белорусы обратились с официальным письмом к руководству Польши

10 марта 2010 18:00
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24 тысячи граждан польской национальности, проживающих в нашей стране, сегодня передали свое письменное обращение в дипмиссию.

Белорусские поляки хотят таким способом сообщить о реальной ситуации, которая сложилась вокруг Союза поляков. Авторы обращения просят организовать встречу с официальными лицами Польской Республики.

Станислав Касперович, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:
Оно обращено к Президенту Республики Польша, премьеру и Правительству, мы хотим донести нашу точку зрения. Мы хотим донести, что никаких распрей в Республике Беларусь нет между поляками, живущими в Беларуси. Исторически сложилось, что здесь живут поляки, евреи, татары. И вот эту основную мысль мы хотим донести до Правительства Польши.

# общество

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