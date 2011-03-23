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Белорусы – о землетрясении в Японии: Было ощущение апокалипсиса. Неделю не было газа, электричества и воды

23 марта 2011 11:52
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Четверо белорусов 23 марта вернулись домой из Японии. Трое из них – аспиранты – находились в далекой стране по учебе. Днем ранее из Токио наших соотечественников забрал украинский самолет, от Борисполя минчане проделали путь до Калинковичей и далее – до столицы.

Поезд прибыл на железнодорожный вокзал 23 марта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». После такого нелегкого пути первое, что предстоит белорусам, – это увидеться с родственниками, потому как возможности сообщить о себе у них долгое время не было.

Александр Заборонок:
Было ощущение полного апокалипсиса. Отключили электричество, не работал телефон, не было газа, электричество отсутствовало дней пять. Воды не было больше недели.

Илья Пыко:
Разумеется, мы рады. Ощущаем полное спокойствие и удовлетворения и от прекрасной погоды в Минске, и от самого спокойствия в городе.

# общество

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