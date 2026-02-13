Белорусы купили кофейный напиток в «Санте» и выиграли квартиру в Минске

Юлия Самусенко, ведущая:

У кого-то утро начинается с полезных салатиков, в том числе со сладким перцем. А утро семейной пары из Минска, Игоря и Натальи Рыбчик, по классике начинается с кофе. И эта традиция оказалась счастливой.

Александр Стасевич, ведущий:

Да, минчане выиграли квартиру в столице за покупку кофейного напитка в магазине «Санта». Супруги уже получили ключи. Наши корреспонденты застали живые эмоции победителей. Делимся теперь с вами.

Александр Меженный, ведущий:

Хочется вручить квартиру победителям 25 тура рекламной игры от «Санты». И вот они, победители.