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Белорусы купили кофейный напиток в «Санте» и выиграли квартиру в Минске

13 февраля 2026 07:45
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Юлия Самусенко, ведущая:
У кого-то утро начинается с полезных салатиков, в том числе со сладким перцем. А утро семейной пары из Минска, Игоря и Натальи Рыбчик, по классике начинается с кофе. И эта традиция оказалась счастливой. 

Александр Стасевич, ведущий:
Да, минчане выиграли квартиру в столице за покупку кофейного напитка в магазине «Санта». Супруги уже получили ключи. Наши корреспонденты застали живые эмоции победителей. Делимся теперь с вами.

Александр Меженный, ведущий:
Хочется вручить квартиру победителям 25 тура рекламной игры от «Санты». И вот они, победители.

Белорусы купили кофейный напиток в «Санте» и выиграли квартиру в Минске-2

Игорь Рыбчик, г. Минск:
Здравствуйте. Меня зовут Игорь Леонидович. Я из Минска. Работаю заведующим складом.

Белорусы купили кофейный напиток в «Санте» и выиграли квартиру в Минске-4

– Добро пожаловать!
– Обалдеть! Ура!
– Чудо, вселенная. Это непередаваемое ощущение.
– Шок-контент. Что-то из разряда мечты, о которой боишься мечтать.
– Думаю, надо взять «Милку». Возьму три. И вот один из них принес головокружительную удачу.
– Я вас поздравляю! 
– Вся страна вас поздравляет!
– Участвуйте, покупайте и верьте, чудо существует! 

*На правах рекламы. 

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