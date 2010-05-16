Белорусы и вьетнамцы. Что общего у этих разных народов?

Беларусь и Вьетнам, как страны, дружат не один десяток лет. Белорусы и вьетнамцы, как народы, дружат еще дольше.

В далекие советские времена у нас учились те, кто до сих пор на первых ролях во вьетнамской политике. И сейчас вьетнамцев в наших ВУЗах немало.

Это нетипичная для привычного к белорусскому быту семья (см. видео к сюжету — CTV.by) уже более десяти лет дружно шагает по улицам Минска. В недавнем прошлом он — студент-отличник педагогического ВУЗа, она — выпускница мединститута.

После учебы в Минске Ле Хонт Фонг (по-русски — Федор) должен был вернуться на родину. Но в далеком Вьетнаме русский язык становится уже не таким популярным, как раньше. Тогда молодой педагог решает навсегда задержаться в Минске. Два языка, две культуры и одна на двоих родина.

Ле Хонт Фонг:

Хотелось бы чтобы отношения между Вьетнамом и Беларусью с каждым днем становились все более теплыми, чтобы наши вьетнамские друзья нашли свое место здесь — в гостеприимной, доброжелательной и родной для меня Беларуси.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Вьетнама уже 18 лет. За это время сразу два города — Хошимин и Ханой — стали братскими для нашей столицы. В советские времена слово Минск хорошо знали вьетнамские байкеры, благодаря одноименному мотоциклу. А более трех тысяч человек могут похвастаться дипломами белорусских училищ и ВУЗов, причем в том числе и министры.

Подавляющее большинство вьетнамцев понимали, что такое русский язык, слушали советские песни и читали те же, что и мы, книги.

Вспоминая Союз и дедушку Ленина, белорусов здесь до сих пор называют ЛЕНСО и относятся с большим уважением.

Александр Потанцев, председатель Общества дружбы «Беларусь-Вьетнам»:

В 93-94 годах была большая проблема найти работу. 17% вьетнамцев постоянной работы не имели, но те, кто ее получал, работал так, чтобы никто не мог сделать им упрек, что результат их не устраивает.

Вьетнамские интересы в нашей стране, в основном, в пищевой и легкой промышленности. Ежегодно Общество дружбы проводит контактную биржу. После удачных переговоров можно рассчитывать еще и на уголь, сырую нефть и вьетнамские морепродукты. Стороны даже планируют совместно производить инсулин.

Иван Глушков, начальник управления фармацевтической компании (Россия):

Давайте не забывать, что Юго-Восточная Азия развивается очень быстро, и там есть уже достаточно сильные кадры. Если у вас есть партнеры во Вьетнаме или в Индии, или в Китае, или в Европе, и они помогают делать те препараты, которые нужны пациентам, — отлично!

Первый и пока единственный бизнес-проект сети вьетнамских ресторанов хорошо знаком белорусам. Учредитель быстрых точек питания Тьян говорит, что накормил половину жителей Минска.

В меню этого ресторана исключительно вьетнамские блюда. С первого раза названия не запомнишь, а вот послевкусие — надолго. Правда, если белорусам приходится привыкать к особенностям вьетнамской кухни, то повар думает, как приготовить вьетнамскую еду из белорусских продуктов. Например, нет нужной для этого рыбы. Сказывается отсутствие моря. Зато все остальное вокруг ресторатору Тьяну напоминает теплую родину: картины, которые сам оформлял, мебель, которую перекрасил, и даже фонтан.

Двери уютного заведения открыты более десяти лет. Сначала работали от утра до утра, затем перешли на привычный белорусам график.

В управлении общепита долго не верили, что дела у вьетнамских друзей пойдут в гору. Но все-таки дали шанс на развитие малого бизнеса.

Центр мрамора и керамики — второй по величине после общепита бизнес-проект белорусских вьетнамцев.

Оригинальные изделия из твердого азиатского камня появились у нас два года назад и пользуются популярностью. Многотонные ювелирные материалы доставляют к нам раз в полгода. А в пути груз два месяца.

Каждую из работ во Вьетнаме делали семьями. Кто-то специализируется исключительно на животных, а кто-то — на древнегреческих мифах. Последние, к тому же, и ценятся выше. Стоимость Клеопатры — 5 миллионов рублей, Аполkон уйдет за 17.

После успешного оформления документов магазин получил сертификат на реализацию плитки, а за поставку в Беларусь качественных изделий — дипломы.

Почти сорок лет назад Вьетнаму срочно понадобились наши советники по противовоздушной обороне. После долгого колониального ига американцев в стране началась всенародная освободительная война.

Двести белорусов в составе советской армии в три этапа помогали отстаивать независимость и воссоединение северного Вьетнама с южным. Сначала воевали сами, затем научили вьетнамцев отражать атаки, а после помогали поддерживать сложную военную технику в боеготовности. Контакты с местным население были сведены к минимуму. Противостояние продолжалось 15 лет. А закончилось позорным бегством американцев из южного Сайгона.

Спустя 36 лет лет после войны вьетнамцы рассказывают о ней в песнях и танцах.

Ле Бик Тьям, заместитель председателя вьетнамского землячества в Минске:

У наших студентов в песнях присутствует героизм. Ветераны-белорусы очень любят их слушать.

Чаще всего танцы исполняют в шелковых брюках и бамбуковой шляпе. В прошлом году вьетнамские артисты посетили «Славянский базар», а режиссеры засветились на кинематографическом «Лiстападзе».

Раньше на вьетнамскую вислобрюхую свинью Зинаида Владимировна смотрела лишь в зоопарке. А теперь зарубежный зверь посматривает на нее из сарая. Редкая порода значится в домашнем хозяйстве.

Первых маленьких свинок пенсионеры купили у батюшки. Он занимался разведением. А теперь сами продают эксклюзив всем желающим. Недавно в Россию отправили семь хрячков.

Средний вес животного — 100 килограммов. Живут до 30 лет. Кушают в пять раз меньше белых собратьев. Из недостатков — разве что дикий характер.

Андрей Авдеев, Андрей Сержантов и Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.