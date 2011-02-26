Белорусы и украинцы попрощались с зимой в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще

Многочисленных гостей в поместье Деда Мороза встречали традиционными блинами и душистым пущанским чаем. На подступах к поместью развернулся Город мастеров. Не обошлось и без традиционного атрибута этого праздника – сжигания чучела зимы.

Для двух подруг Маргариты и Светланы поездка в Беловежскую пущу стала настоящим открытием. С таким размахом зиму в их родном украинском Ковеле не провожают. Да и Дед Мороз со Снегурочкой гостей равнодушными не оставили.

Светлана Троцюк, турист (Украина):

Такая гостеприимная земля, так хорошо нас здесь встретили. Такой лес красивый, заснеженный. Мы видели Деда Мороза со Снегурочкой. Повезем домой самые яркие впечатления про ваш край.

Маргарита Матвейчук, турист (Украина):

Очень понравилось. У вас такой заводной хоровод. Конечно, понравилась Масленица. Костер теплый, который, наверное, обогревает и соединяет души людей.

2010-й год побил своеобразный туристический рекорд. Национальный парк посетили почти 330 тысяч человек из более чем 90 стран. Традиционно основной достопримечательностью остается резиденция Деда Мороза.

Людмила Гречаник, директор музея природы Беловежской пущи:

Огромные изменения произошли в нашей инфраструктуре: построена гостиница, обновлен ресторан, абсолютно новое здание музея. И поэтому количество туристов возросло.

Работники национального парка на этом останавливаться не собираются. Здесь уверены: развитая инфраструктура и современные подходы к работе с клиентами могут сделать из Беловежской Пущи настоящую туристическую Мекку. Хорошим подспорьем для этого станет и объездная автодорога.

Светлана Бедок, начальник туристического отдела Беловежской пущи:

Европа знает о Беловежской пуще, стремится сюда и проявляет интерес. Поэтому, конечно, нужны квалифицированные специалисты со знанием иностранных языков.

Будут разрабатываться новые туристические маршруты. Их будут обустраивать. А также будут создаваться все условия, комфорт.

Экономическая выгода подобных проектов видна невооруженным глазом. Ведь от количества иностранных туристов зависит прямой поток валюты в нашу страну.