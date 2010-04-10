Белорусы готовятся к Радунице - Дню поминовения усопших

Традиционные места отправки — диспетчерские станции «Чижовка», «Запад-3», «Карбышева», «Кульман», «Автозаводская» и автовокзал «Московский». Организовано 10 дополнительных автобусных маршрутов. Они будут курсировать ежедневно без остановок с 8 утра до 8 вечера. 13 апреля к местам захоронений поедут ещё 6 автобусов. Продажа билетов будет осуществляться в местах посадки пассажиров. Оплачивается дорога туда и обратно.
С 10 по 13 апреля:
№5Э «ДС Чижовка — кладбище Михановичи»
№171Э «ДС Запад-3 — Михановическое кладбище»
№31 «АВ Московский — Колодищанское кладбище»
№172Э «ДС Уручье-2 — Колодищанское кладбище»
№68 «ДС Карастояновой — Северное кладбище»
№109 «ДС Карбышева — Северное кладбище»
№135 Э «ДС Кунцевщина — Северное кладбище»
№1568-ТК «Кульман — Северное кладбище»
№94 «АС Автозаводская — Чижовское кладбище»
№94А «ДС Чижовка — Чижовское кладбище»
№170Э «ДС Запад-3 — Западное кладбище»
№402 «АС Юго-Западная — Западное кладбище»
№275 «АВ Московский — Королев Стан»
13 апреля:
№22Д «ст.м. Автозаводская — ДС Чижовка»
№ 167 «1-е ворота — 2-е ворота»
№68 «Кульман-Северное кладбище»
Виктор Тозик — заместитель генерального директора Государственного предприятия «Минсктранс»:
Оперативно отслеживаем ситуацию, во всех автобусных парках работают ответственные дежурные, служба безопасности. В случае, если где-то произойдёт увеличение пассажиропотока, мы готовы выделить дополнительный подвижной состав и подключить его к перевозкам.
ГАИ обращает внимание, что на Радуницу транспортный поток на пригородных дорогах больше всего увеличиться вблизи Михановичского, Королёвостанского и Колодищанского кладбищ. Госавтоинспекция города Минска призывает всех водителей в предстоящие выходные и праздничные дни при посещении кладбищ по возможности отказаться от управления автомобилем и воспользоваться общественным транспортом.