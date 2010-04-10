Белорусы готовятся к Радунице - Дню поминовения усопших

В связи с массовым посещением кладбищ в столице дополнительно введено более 450 автобусов.

Традиционные места отправки — диспетчерские станции «Чижовка», «Запад-3», «Карбышева», «Кульман», «Автозаводская» и автовокзал «Московский». Организовано 10 дополнительных автобусных маршрутов. Они будут курсировать ежедневно без остановок с 8 утра до 8 вечера. 13 апреля к местам захоронений поедут ещё 6 автобусов. Продажа билетов будет осуществляться в местах посадки пассажиров. Оплачивается дорога туда и обратно.

С 10 по 13 апреля:

№5Э «ДС Чижовка — кладбище Михановичи»

№171Э «ДС Запад-3 — Михановическое кладбище»

№31 «АВ Московский — Колодищанское кладбище»

№172Э «ДС Уручье-2 — Колодищанское кладбище»

№68 «ДС Карастояновой — Северное кладбище»

№109 «ДС Карбышева — Северное кладбище»

№135 Э «ДС Кунцевщина — Северное кладбище»

№1568-ТК «Кульман — Северное кладбище»

№94 «АС Автозаводская — Чижовское кладбище»

№94А «ДС Чижовка — Чижовское кладбище»

№170Э «ДС Запад-3 — Западное кладбище»

№402 «АС Юго-Западная — Западное кладбище»

№275 «АВ Московский — Королев Стан»

13 апреля:

№22Д «ст.м. Автозаводская — ДС Чижовка»

№ 167 «1-е ворота — 2-е ворота»

№68 «Кульман-Северное кладбище»

Виктор Тозик — заместитель генерального директора Государственного предприятия «Минсктранс»:

Оперативно отслеживаем ситуацию, во всех автобусных парках работают ответственные дежурные, служба безопасности. В случае, если где-то произойдёт увеличение пассажиропотока, мы готовы выделить дополнительный подвижной состав и подключить его к перевозкам.

ГАИ обращает внимание, что на Радуницу транспортный поток на пригородных дорогах больше всего увеличиться вблизи Михановичского, Королёвостанского и Колодищанского кладбищ. Госавтоинспекция города Минска призывает всех водителей в предстоящие выходные и праздничные дни при посещении кладбищ по возможности отказаться от управления автомобилем и воспользоваться общественным транспортом.