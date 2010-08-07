Белорусы готовы оперативно выехать в Россию на помощь в восстановлении жилья

Уже определены строительные организации — это предприятия Брестской, Витебской и Гомельской областей.

Число специалистов будет зависеть от объёмов и стройматериалов, выбранных российской стороной. Среди предложенных вариантов — дома из железобетона, крупнопанельных элементов и щитовых конструкций.

Причём, возможно не только строительство домов, но и сдача их под ключ. Как отметили в Минстройархитектуры Беларуси, белорусы могут оснастить дома, начиная от кровати и телевизора, вплоть до вилок с ложками. Общая площадь одного дома составит от 60 до 90 квадратных метров. Все работы обещают завершить до первых холодов.

Александр Селезнев, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Наши предложения находятся в том ценовом диапазоне, который они определили — не более 2 миллионов российских рублей, это около 60 тысяч долларов. Мы вписываемся в них без большой рентабельности – где-то около нуля с учетом транспортировки. Но мы решили, что если необходимо помочь, здесь не до прибыли.