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Белорусы чудом спаслись от падающей сосны под Слуцком – реакция водителя взорвала соцсети

28 апреля 2026 08:15
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Видео которое успело стать мемом. Все из-за комментариев в салоне автомобиля, водителя и пассажира, которые едва не попали в неприятную историю. Дело было ровно сутки назад. Ветер разыгрался не на шутку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы чудом спаслись от падающей сосны под Слуцком – реакция водителя взорвала соцсети-2

– Женя! Ты видел? 

– Нет, я не видел! Какая ты умница! Молодец, солнышко!

Вот такая поездка по дороге в Слуцком районе в направлении, детского санатория «Солнышко». Но похоже ярче засветило оно, когда все остались целы и невредимы. Сильный ветер обещают синоптики и сегодня, 28 апреля. Его порывы местами могут достигать 20 метров в секунду. Так что, лишняя внимательность в дороге не помешает.

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