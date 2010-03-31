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Белорусы чаще всего обоснованно жалуются на условия труда

31 марта 2010 11:12
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Об этом сегодня сообщили в Генпрокуратуре.

В 2009 году каждая четвертая претензия к работодателю оказалась обоснованной. Вопросы касались выдачи зарплаты, оформления трудовых книжек и даже безопасности труда. Всего же за прошедший год в прокуратуру поступило более 75 тысяч жалоб. Их стало больше.

Немало хлопот доставляет и категория так называемых «профессиональных жалобщиков». 

Сергей Мышковец, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь:
Необоснованные жалобы поступают от людей, которые не способны понять, когда им разъясняет множество государственных органов. Такие «жалобщики» доходят до высших инстанций. Им объясняют о том, что их права не нарушены. Но такие люди все равно не могут успокоиться. Наверное, это проявление недостатка также и правовой культуры.

# общество

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