Белорусы будут проходить обязательные медосмотры

Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения нашей страны Василий Жарко. В соответствии с приказом, в течение февраля во всех поликлиниках республики будут открыты отделения профилактики. Именно здесь пациенты будут проходить медосмотры с обязательной сдачей всех анализов. В случае необходимости врач даст направление на дальнейшее обследование.



Как полагают в Минздраве, открытие таких профотделений должно стать альтернативой дорогостоящих услуг в частных клиниках. Причем, обследование, назначенное врачом, будет бесплатным.



В Беларуси регулярно проходят медицинские осмотры около 5,5 миллионов человек. В то же время не обращаются за медицинской помощью и соответственно не проходят медосмотров около трети населения республики.