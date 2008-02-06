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Белорусы будут проходить обязательные медосмотры

06 февраля 2008 09:20
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Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения нашей страны Василий Жарко. В соответствии с приказом, в течение февраля во всех поликлиниках республики будут открыты отделения профилактики. Именно здесь пациенты будут проходить медосмотры с обязательной сдачей всех анализов. В случае необходимости врач даст направление на дальнейшее обследование.

Как полагают в Минздраве, открытие таких профотделений должно стать альтернативой дорогостоящих услуг в частных клиниках. Причем, обследование, назначенное врачом, будет бесплатным.

В Беларуси регулярно проходят медицинские осмотры около 5,5 миллионов человек. В то же время не обращаются за медицинской помощью и соответственно не проходят медосмотров около трети населения республики.
# общество

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