Белорусскую систему образования ожидают перемены

Александр Лукашенко призвал осторожно подходить к новациям в системе образования. Глава государства встретился с членами Республиканского совета ректоров и обсудил стратегию и тактику современной системы образования в стране.

Президент заявил о необходимости окончательно определиться с преимуществами и недостатками двухступенчатой системы подготовки кадров. Александр Лукашенко поинтересовался мнением руководителей вузов о том, насколько обоснованными являются дифференцированные сроки обучения и не приведет ли это к ухудшению качества подготовки специалистов.

Белорусский лидер считает необходимым усовершенствовать организацию вступительных испытаний в вузы. Итоги проведения вступительной кампании в 2006 году показали, что у тестирования наряду с сильными сторонами есть и определенные недостатки.

Одна из главных проблем высшего образования - непростая кадровая ситуация в вузах, считает глава государства. На совещании с членами Республиканского совета ректоров высших учебных заведений Александр Лукашенко подчеркнул, что у молодых специалистов снижается интерес к научной карьере и преподавательской работе. Президент заявил, что его настораживает ситуация и с обучением в средних школах. Также Александр Лукашенко поинтересовался мнением руководства министерства образования, насколько школьные программы являются оптимальными.