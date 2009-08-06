Белорусскую границу будут охранять беспилотные летательные аппараты

Первые испытания сегодня прошли на самом сложном участке белорусско-украинской границы южнее Бреста в Малоритском районе.

Пограничники рассчитывают, что с помощью таких страж границы контрабандисты и нелегальная миграция и вовсе уйдут в прошлое.

IT-технологии заинтересовали белорусских пограничников. Оказалось, миниатюрная машина-самолёт, которая весит всего четыре килограмма, с лёгкостью взмывает на три тысячи метров над землёй. И при этом практически незаметна. За одну минуту «универсальный солдат» исследует больше километра территории. На борту автопилота – видеокамера и фотоаппарат. Вся информация онлайн поступает на пульт диспетчеру.

Четырёхкилограммовый беспилотный аппарат не первый опыт в Беларуси. В гродненской области действует беспилотный самолет собранный вручную. Он успешно ищет в лесах подпольные спиртзаводы.

Правда, перед тем, как заступить на службу в белорусские погранотряды, беспилотному летательному аппарату придется совершить ещё не один десяток подготовительных полетов.