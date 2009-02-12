Белорусскую флору и фауну возьмут под усиленный контроль

Госинспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь намерена работать более эффективно.

Отвертеться браконьерам от наказания за незаконный промысел поможет фото и видео охота. Современное оборудование приходит на службу инспекторам. Только в прошлом году они пресекли 14 с половиной тысяч посягательств на природные богатства. Если растянуть все сети, изъятые у браконьеров, получится расстояние равное от Минска до Москвы.

Николай – два десятка лет противостоит лесному беспределу. У одного из лучших инспекторов Витебщины по охране животного и растительного мира - круглый год без выходных. Буквально вчера он задержал нескольких браконьеров. Сам Николай Косенков не увлекается ни охотой, ни рыбалкой. Хватает, что ловит тех, кто промышляет этим вне закона.

Тех, кто незаконный промысел пытается вести, наказывают серьёзно: солидные штрафы и уголовная ответственность. Правда, законодательство иногда позволяет выскользнуть из рук инспекторов нарушителям как свежевыловленному карпу. Но это скорее исключения из правил. Вспомнить хотя бы «Островецкое дело».

В прошлом году инспекциями по всей республике пресечено 14 с половиной тысяч посягательств на природные богатства. Если растянуть все сети, изъятые у браконьеров, расстояние от Минска до Москвы получится. Сотнями исчисляется и количество отнятых ружей у охотников-нелегалов.

Жители глубинки также помогают инспекторам природоохранной службы. По их подсказке вывели на чистую воду в прошлом году почти половину всех браконьеров. Бороться с их изощрёнными приёмами, всё сложнее. Но.

Погони за браконьерами не обходятся без фото и видео охоты. Закупка новых камер – продолжится. С их помощью «номер» любого обвиняемого – мол, я не я и рыба не моя – не пройдёт.

