Белорусскому телеграфному агентству – 90

Его история началась 23 декабря 1918 года. Долгое время Белта, сохраняя юридическую самостоятельность, работала в тесной координации с Телеграфным агентством Советского Союза. Агентство работает в режиме реального времени, ежедневно передает около 140 информационных сообщений и 12 фототем почти 300 потребителям на территории Беларуси и за ее пределами. В их числе – почти все белорусские печатные издания, телерадиокомпании и FM-радиостанции.



Белроста, Белкта и, наконец, Белта. 90 лет агентство пишет историю страны. Оперативность, точные формулировки и лаконичная аналитика корреспондетов Белта – иногда поражают коллег. В отдел выпуска поступает около 200 сообщений в день. Из-за различий в часовых поясах, редакторы иногда ночуют, чтобы выдать сообщение на ленту.



90-летняя летопись продолжается. О каждом новом событии подписчики узнают из первоисточника.



С юбилеем коллектив агентства поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. «Ежедневно на протяжении многих десятилетий работники БЕЛТА принимают активное участие в написании летописи жизни белорусского народа, способствуют укреплению социально-политической стабильности и нравственных устоев общества".