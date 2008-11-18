Белорусскому союзу журналистов – 50 лет!

Самые достойные, уже по традиции, получили премии конкурса "Золотое перо". Но только сегодня и гости, и сами лауреаты не стеснялись признаваться: достучаться до сердец людей сложно, а до сердец коллег еще сложнее.

В Доме прессы журналистов и так приходится по нескольку на квадратный метр. Но сегодня они были повсюду и в двух ролях. Одни по привычке задавали вопросы, другие с непривычки оказывались по ту сторону интервью.

Сегодня ошибки юности с улыбкой вспоминал не только председатель БСЖ. 50 лет истории и больше двух тысяч человек в союзе сегодня. Выставки, пресс-конференции, семинары – многие из которых в регионах, и главное – ежегодный творческий конкурс "Золотое перо". За искусство писать и говорить так, чтобы тебя хотели читать и слушать, и за темы – самые злободневные. В общем, награды без "правки" на возраст.

Как часто от перемены места слов зависит перемена взглядов в умах? Пока четкую грань между сенсацией, критикой и желтизной еще ищут, в судах по всему миру количество исков против журналистов только растет. Задача БСЖ – сделать так, чтобы в Беларуси критиковали по делу.

Но необъективная критика в СМИ, только одна сторона медали. Чаще народными легендами становятся истории об "ашипках" и "очепятках". Так в одной газете когда-то хотели написать: "Вчера в Кремле председатель Совета министров СССР Косыгин принял премьер-министра Республики Шри-Ланка госпожу Барананаике и имел с ней беседу". Правда, дежурный редактор почему-то взял и убрал слово "беседу". Газету за пять копеек в тот день покупали по рублю.

В 21 веке журналистика "очеловечилась" – говорят бывалые. Ведь больше стали писать о самом обычном Васе Пупкине. 50 же лет назад, когда союз журналистов рождался,

герои находились все больше в лице политиков и комсомольцев. Теперь героем может стать каждый, важнее чтобы слава героя дурной не оказалась.

С юбилеем белорусских журналистов поздравил Президент Александр Лукашенко. "Информационное пространство не должно быть ареной разжигания социальной и межнациональной вражды, тиражирования зла и аморальности. В нынешнем неспокойном мире очень важно доносить до людей взвешенную и точную информацию, осознавая всю меру ответственности за каждое печатное или эфирное слово", – говорится в поздравлении. Глава государства пожелал объединению пополняться поистине золотыми перьями – талантливыми, духовно богатыми и высокообразованными людьми, патриотами Отечества.

